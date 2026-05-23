Il Papa ha visitato Acerra, denunciando i veleni presenti nella Terra dei Fuochi e rivolgendo un appello ai giovani colpiti dall'inquinamento. Il vescovo ha evidenziato che molti giovani soffrono di problemi di salute legati ai veleni. Il governo ha risposto alle parole del Papa con dichiarazioni di impegno e promesse di interventi, senza però annunciare misure concrete immediatamente. La visita si è conclusa con un appello alla responsabilità collettiva per risanare l'area.

? Punti chiave Chi sono i giovani colpiti dai veleni citati dal vescovo?. Come ha reagito il governo alle denunce del Papa?. Perché i sindaci dei novanta comuni si sono riuniti in piazza?. Quali misure concrete promette il sottosegretario per la salute pubblica?.? In Breve Monsignor Antonio Di Donna ha elencato i nomi delle ultime giovani vittime locali.. Sottosegretario Alfredo Mantovano ha confermato l'attività di un gruppo di lavoro governativo.. I sindaci di novanta comuni si sono riuniti a Piazza Calipari.. La visita riprende un impegno programmato originariamente per l'anno 2020.. Il Papa ha visitato Acerra questo sabato 23 maggio 2026, portando un messaggio di lotta contro le prepotenze nella zona nota come Terra dei Fuochi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Papa ad Acerra: il grido contro i veleni nella Terra dei Fuochi

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