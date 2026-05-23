Due sacerdoti accompagneranno il Papa durante la visita ad Acerra. Don Mimmo, noto per aver cantato contro l’inquinamento, ha lasciato la sua comunità di Pomigliano. La sua partenza non è stata motivata pubblicamente, ma ha attirato l’attenzione per il suo ruolo nel movimento contro l’inquinamento locale. La visita papale si svolgerà in un contesto di attenzione ambientale e sociale nella zona.

? Domande chiave Chi sono i due sacerdoti che affiancheranno il Papa ad Acerra?. Perché Don Mimmo ha dovuto lasciare la sua comunità di Pomigliano?. Cosa dice il testo della canzone scritta contro l'inquinamento?. Come potrà la musica trasformare la protesta in cambiamenti concreti?.? In Breve Don Peppino Gambardella si unisce al canto nella piazza Calipari di Acerra.. Il brano è stato composto da Don Mimmo durante il periodo pandemico.. L'iniziativa è stata promossa dal vescovo di Acerra monsignor Di Donna.. Il brano è un simbolo del Circolo Laudato Sii di Pomigliano d'Arco.. Don Mimmo Iervolino canterà il brano Si sta terra davanti a Papa Prevost in piazza Calipari ad Acerra, portando il grido contro l’inquinamento direttamente al Santo Padre durante l’incontro previsto per questa mattina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Papa ad Acerra: il canto di Don Mimmo contro l’inquinamento

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Papa ad Acerra, il prete cantante: A Leone canto il grido della terra

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