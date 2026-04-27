L’ultimo gesto di Sergio morto per salvare il cane | Per il suo animale uno slancio d’amore

A Castelnuovo Bocca d’Adda, questa mattina si è diffusa la notizia della morte di Sergio Pizzamiglio, avvenuta ieri. La sua scomparsa è stata confermata da fonti locali e ha suscitato reazioni di tristezza tra i residenti. Sergio è deceduto mentre cercava di salvare il suo cane. La notizia ha generato incredulità e dolore tra le persone del paese.

Castelnuovo (Lodi) – Incredulità e cordoglio. Sono i sentimenti che ieri mattina si respiravano a Castelnuovo Bocca d’Adda, quando la notizia della scomparsa di Sergio Pizzamiglio si è diffusa in paese. Il cinquantaquattrenne è morto sabato pomeriggio dopo essersi tuffato nel canale navigabile a Tencara, nel comune di Pizzighettone, per salvare il proprio cane finito in acqua. Uno slancio d’amore, quello di Sergio Pizzamiglio, che spesso passeggiava per le campagne insieme al fedele amico. Comunità sotto choc. “La comunità, sgomenta, si stringe intorno ai due figli, alla mamma e a tutta la famiglia. La scomparsa così improvvisa di una persona conosciuta in paese lascia increduli.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’ultimo gesto di Sergio, morto per salvare il cane: “Per il suo animale uno slancio d’amore” The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours Notizie correlate Si tuffa nel fiume in piena per salvare il suo cane e muore: l’ultimo disperato gesto d’amore di CarolinaLa 45enne Carolina Casado è morta travolta dalle acque del fiume Turvilla a Sayalonga mentre tentava di salvare il suo cane, trascinato dalla piena. Si tuffa in un canale nel Cremonese per salvare il suo cane, ma non torna a riva: è morto Sergio PizzamiglioSergio Pizzamiglio è il 54enne che è morto tentando di salvare il suo cane che stava annegando nel canale in zona Tencara a Pizzighettone, nel... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: L’ultimo gesto di Sergio, morto per salvare il cane: Per il suo animale uno slancio d’amore; Ho pianto per Pantani, Pogacar, la Lollobrigida e per Simone Moro: Sergio Longoni racconta le sue grandi emozioni; Il gesto della Rsu Sammontana. Dipendenti donano due ore di lavoro per acquistare una nuova ambulanza; Intitolazione di un'area pubblica a Sergio Ramelli, FdI all'amministrazione: Accelerare l'iter. L’ultimo gesto di Sergio, morto per salvare il cane: Per il suo animale uno slancio d’amoreSgomento a Castelnuovo per la scomparsa del 54enne Sergio Pizzamiglio deceduto dopo essersi tuffato nel canale navigabile a Tencara, nel comune di Pizzighettone, per salvare il proprio quattro zampe f ... ilgiorno.it Veratv GROUP. . ', Tappa nella Riviera delle Palme Servizio di Sergio Cinquino VERA TV CANALE 11 MARCHE - facebook.com facebook Sergio Conceiçao jr.: "Mio padre al Milan Avrebbe meritato più tempo. Il problema del Milan non è ..." #milan #conceicao #SempreMilan x.com