Un infermiere di 46 anni è deceduto domenica a causa di un infarto. L’uomo, che lavorava nel pronto soccorso di un ospedale della provincia, era entrato da poco a far parte dell’equipe del reparto. Stefano Baiocchi, secondo quanto riferito, avrebbe accusato il malore al termine del turno di lavoro. Dopo la sua morte, sono stati donati gli organi.

Lucca, 12 maggio 2026 – E’ morto domenica, stroncato da un arresto cardiaco a soli 46 anni. Stefano Baiocchi era infermiere al San Luca, e solo da pochissimi giorni era entrato stabilmente nell’equipe del pronto soccorso dell’ospedale di Castelnuovo di Garfagnana. E’ qui che domenica, proprio smontando dal lavoro, appena fuori dall’ospedale, aveva accusato un malore. Così era tornato sui suoi passi, e i colleghi a quel punto l’hanno visto cadere per terra. Le condizioni sono subito apparse gravi, il Pegaso è intervenuto per trasportarlo a Massa, ma per lui non c’è stato niente da fare. "Ha sempre fatto parte della famiglia della Croce Verde”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Infermiere muore di infarto a 46 anni. Stefano Baiocchi accusa il malore dopo il lavoro, donati gli organi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Infermiere muore improvvisamente a 46 anni, il dolore di Lucca per Stefano. Lascia un figlio

Non ce l’ha fatta Mathias Tonti: il piccolo sciatore muore dopo 4 giorni, donati gli organiLa tragedia dopo quattro giorni di lotta Non ce l’ha fatta Mathias Tonti, il ragazzo di 12 anni di Cesena rimasto gravemente ferito in un incidente...