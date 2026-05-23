Paola Marella il marito ha trovato nel suo pc il file Voglio vivere | all'interno foto e la scelta di tenere i social aperti
Il marito di Paola Marella ha trovato la cartella "Voglio vivere" nel pc della designer: foto dei momenti felici e la scelta di tenere aperti i suoi social per farla continuare a vivere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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