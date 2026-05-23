Paola Marella il marito ha trovato nel suo pc il file Voglio vivere | all'interno foto e la scelta di tenere i social aperti

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il marito di Paola Marella ha trovato la cartella "Voglio vivere" nel pc della designer: foto dei momenti felici e la scelta di tenere aperti i suoi social per farla continuare a vivere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

“A cura di Paola”, torna l’evento nel segno di Paola Marella per sostenere la lotta contro il cancro. Quest’anno ci sarà un suo “archivio” specialeMilano, 5 maggio 2026 – Torna l’evento benefico nel segno di Paola Marella, l’architetta milanese e volto tv scomparsa il 20 settembre 2025 a 61 anni.

“Dov’è il mio nido?” La foto della sula che ha vinto il People’s Choice del Comedy Wildlife AwardsUna sula bassana “smarrita” tra i nidi vince il People’s Choice dei Nikon Comedy Wildlife Awards: lo scatto ironico "Now where is my nest?" di Alison...

paola marella paola marella il maritoPaola Marella ricordata dal marito: il significato dei social ancora attivi e il file segreto nel computerA due anni dalla dolorosa scomparsa di Paola Marella, indimenticabile regina di stile e volto simbolo di Real Time, il marito Domenico Traversa ha deciso di aprirsi in un'intervista ... ilmattino.it

paola marella paola marella il maritoPaola Marella, il marito ha trovato nel suo pc il file Voglio vivere: all’interno foto e la scelta di tenere i social apertiIl marito di Paola Marella ha trovato la cartella Voglio vivere nel pc della designer: foto dei momenti felici e la scelta di tenere aperti ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web