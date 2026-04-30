Dov'è il mio nido? La foto della sula che ha vinto il People's Choice del Comedy Wildlife Awards

Una sula bassana “smarrita” tra i nidi vince il People’s Choice dei Nikon Comedy Wildlife Awards: lo scatto ironico "Now where is my nest?" di Alison Tuck che racconta anche la vita reale degli uccelli marini.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Dov’è il mio nido? La foto della sula che ha vinto il People’s Choice del Comedy Wildlife AwardsUna sula bassana smarrita tra i nidi vince il People’s Choice dei Nikon Comedy Wildlife Awards: lo scatto ironico Now where is my nest? ... fanpage.it

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