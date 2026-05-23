Paola Caruso a The 50 | Ho denunciato 3 volte Floriana Secondi gli scontri in tv nel 2020

Durante il reality The 50, una concorrente ha dichiarato di aver presentato tre denunce contro un'altra partecipante, che era presente nello stesso cast. La discussione tra le due si è svolta in diretta televisiva nel 2020, senza ulteriori dettagli sui motivi delle denunce.

Nel reality The 50, Paola Caruso ha raccontato di aver denunciato per ben tre volte Floriana Secondi, a sua volta nel cast del programma. Il motivo risalirebbe ad alcune discussioni che le due hanno avuto nel 2020 in tv. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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