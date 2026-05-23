Durante la trasmissione su Prime Video, due ex concorrenti di reality show si sono incontrate faccia a faccia, riaccendendo una faida iniziata anni fa. Le tensioni tra le due coinvolgono litigi televisivi, denunce e rancori mai sopiti. La discussione si è svolta nel contesto dello show, che si svolge in un castello, e ha portato alla luce vecchie controversie tra le due persone. La trasmissione ha mostrato un confronto diretto tra le due ex concorrenti.

Paola Caruso e Floriana Secondi si ritrovano faccia a faccia a The 50 su Prime Video. Anni di liti televisive, denunce e rancori irrisolti tornano a galla nel castello più esplosivo della tv italiana. La pace apparente non durerà. La confessione bomba nel castello di The 50. C’è una notizia che arriva dal castello di The 50, il nuovo reality di Prime Video, ed è già destinata a diventare uno dei momenti più discussi del programma. Paola Caruso, volto notissimo della televisione italiana e Bonas storica di Avanti Un Altro, ha rivelato a una coinquilina di aver denunciato per ben tre volte Floriana Secondi, vincitrice del Grande Fratello 3. La showgirl ha fatto questa confessione durante un momento privato con Clizia De Rossi, attivista per i diritti LGBTQ+ e altra partecipante del reality. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Paola Caruso Vs Floriana Secondi a The 50: la faida che viene da lontano esplode nel castello di Prime Video

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The 50 - Trailer del nuovo reality game Prime Video

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