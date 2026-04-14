Dallo sport ai centri antiviolenza | un calendario per raccogliere fondi

Una palestra di Ferrara ha consegnato un assegno di 400 euro a favore del Centro Donna Giustizia, raccolti attraverso la vendita di un calendario benefico. La donazione deriva dai proventi ottenuti dalla distribuzione del calendario, che quest’anno era stato realizzato con l’obiettivo di sostenere iniziative di solidarietà. La consegna si è svolta recentemente, coinvolgendo rappresentanti della palestra e del centro antiviolenza.

Una donazione liberale a favore del Centro Donna Giustizia di Ferrara è stata fatta dalla Palestra Ginnastica Ferrara con la consegna di un assegno di 400 euro raccolti grazie ai proventi ottenuti dalla distribuzione del calendario realizzato quest'anno a scopo benefico.Iscriviti al canale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Oltre 60mila donne nel 2024 si sono rivolte ai centri antiviolenzaOltre 60mila donne si sono rivolte ai centri antiviolenza nel 2024, sei su dieci hanno subìto violenza fisica e il 40% economica, ma è aumentato il... 8 marzo, Cna al fianco delle donne: confermate le donazioni ai centri antiviolenzaSostegno concreto alle Case Rifugio e al progetto dell'Ausl Romagna: "Impegnate per l'educazione al rispetto e contro ogni discriminazione" “Vorremmo...