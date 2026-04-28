Dalle aule al mare | le scienze si imparano in barca a vela

Un nuovo progetto dell’Università di Udine porta gli studenti a imparare le scienze applicandole in mare. Attraverso attività pratiche in barca a vela, gli studenti sperimentano direttamente le nozioni acquisite in aula, tra onde, vento e manovre reali. L’iniziativa mira a integrare l’apprendimento teorico con esperienze pratiche sul campo, offrendo un metodo diverso per approfondire le materie scientifiche.

Non solo libri e lavagne, ma onde, vento e manovre reali. È questa l’idea alla base di “Le scienze della vela”, il progetto dell’Università di Udine che porta gli studenti a sperimentare sul campo ciò che imparano in aula. Un percorso che unisce teoria e pratica, trasformando discipline come.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Notizie correlate

Dalle aule al lavoro: studenti e universitari incontrano le imprese del turismoLa giornata, viene comunicato, “nasce per offrire ai partecipanti occasioni di confronto diretto con aziende, enti di formazione e organizzazioni che...

Incendio al Marina d'Arechi, barca avvolta dalle fiamme: si indagaMomenti di tensione, questa sera, all'interno del porto turistico “Marina d'Arechi” a Salerno, dove - secondo una prima ricostruzione -...

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Dalle aule al Cpr in Albania. L’incontro tra Medihospes e l’Università di Scutari; Criminalizzare la solidarietà: 110 persone sotto accusa in Europa, il caso Mare Jonio simbolo della deriva autoritaria; Medio Campidano, la spiaggia entra in aula per una lezione di educazione ambientale; Fisica spiegata tra le onde: il Cecioni porta gli studenti in mare con Velaspiego.

Oggi le aule dell'Istituto Comprensivo "Garibaldi" - plesso Ezio Contino di Cattolica Eraclea si sono trasformate in un laboratorio di legalità. Il Commissario Dott. Ferdinando Cavallaro e l'Ispettore Vincenzo Vella del Commissariato di Porto Empedocle hanno in - facebook.com facebook

Scopri la Biblioteca della Camera di Commercio di Roma! Ti offriamo aule studio attrezzate e wi-fi gratuito nel cuore del centro storico di Roma. Siamo aperti con orario continuato, dalle 9 alle 19. Venerdì 1° maggio resteremo chiusi. Ti aspettiamo! x.com