Palm dog | a Cannes premiata la cagnolina Yuri protagonista del film La perra

A Cannes, la Palm Dog 2026 è andata a Yuri, la cagnolina protagonista del film “La perra”. La premiazione si è svolta durante la manifestazione cinematografica, riconoscendo il ruolo della meticcia nel lungometraggio. La pellicola, diretta da una regista sudamericana, ha ottenuto il riconoscimento per la presenza del cane nel racconto. La premiazione ha attirato l'attenzione sulla partecipazione degli animali nel cinema.

La Palm Dog 2026 a Cannes, il premio che viene assegnato a film in cui ci sono cani, è stata vinta da Yuri, meticcia protagonista di La perra di Dominga Sotomayor. Il premio celebra la sua "naturale" interpretazione in una storia di adozione e legame emotivo. Il riconoscimento, ritirato simbolicamente da un altro cane, sottolinea la centralità del tema dell’adozione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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