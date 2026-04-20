Un cane a processo | il film che ha vinto a Cannes nel 2024 arriva in Italia e ci fa riflettere sul tema delle adozioni responsabili

"Le Procès du chien" è scritto, diretto e interpretato da Lætitia Dosch e prende spunto da un caso reale avvenuto in Svizzera di un cane che aveva morso ed era a rischio eutanasia. La commedia ha per protagonista il meticcio Cosmos e l'avvocatessa Avril che lo difende in tribunale.🔗 Leggi su Fanpage.it

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