( a skanews) – La più piccola, il film in concorso al Bif&st e dal 23 aprile nei cinema italiani, racconta l’ accettazione della propria omosessualità da parte di una ragazza francese di origini algerine profondamente credente. Con il ruolo di Fatima l’esordiente Nadia Melliti ha vinto la Palma d’oro del Festival di Cannes. A dirigerla l’attrice e regista Hafsia Herzi. Hollywood e l’omosessualità. guarda le foto Nadia Melliti è Fatima: la miglior attrice di Cannes 2025. Fatima, diciassette anni, è la più piccola di tre sorelle in una famiglia musulmana. Cresciuta tra affetto familiare e tradizioni, affronta il delicato equilibrio tra preghiere sussurrate e sogni proibiti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nadia Melliti è “La più piccola”: il film premiato a Cannes che sfida i tabù tra fede e libertà

Articoli correlati

Leggi anche: Enrico Montesano: “La vecchiaia è bella ma dura poco. Zalone? Si parla più degli incassi che del film”

Ezio Greggio: “Se Nuzzi avesse un incidente migliorerebbe”, lui risponde: “La satira è esempio di libertà”Durante la prima puntata di Striscia la Notizia, Ezio Greggio ha fatto una battuta su Gianluigi Nuzzi.

Approfondimenti e contenuti su Nadia Melliti

Temi più discussi: Nadia Melliti, 'La più piccola' un film per abbattere le frontiere; Nadia Melliti, dal calcio al cinema: La libertà è fare quello che mi rende felice; ‘La più piccola’, in sala il film con Nadia Melliti; VIDEO I Intervista a Nadia Melliti per La più piccola.

È una giovane lesbica franco algerina e musulmana in La più piccola: chi è Nadia Melliti, attrice consacrata a Cannes 2025Dalla carriera nel calcio al successo a Cannes 2025: chi è Nadia Melliti, protagonista de La più piccola, il film queer su una giovane lesbica musulmana tra fede, famiglia e desiderio. gay.it

Nadia Melliti, regista tunisina, vince il César con 'La più piccola'La giovane regista tunisina Nadia Melliti vince il César come rivelazione femminile con il suo primo film 'La più piccola' ... it.blastingnews.com

Nadia Melliti, giovane attrice franco-algerina lesbica e musulmana: dal calcio alla consacrazione a Cannes 2025 con La più piccola x.com

Anche ieri il nostro studio al Bif&st Bari International Film&TV Festival è stato frequentatissimo. Grazie a Nadia Melliti, Anna Ferzetti, Giorgio Pasotti e Fabrizio Cattani per essere stati con noi. Il podcast si riascolta qui https://bit.ly/bifestparty_2 - facebook.com facebook