L'ex calciatore tedesco Lukas Podolski si ritira a 41 anni e diventa proprietario del club polacco Gornik Zabrze, squadra in cui giocava dal 2021. Dopo aver concluso la carriera da giocatore, ha acquistato la società sportiva, passando così dall’attività in campo alla gestione.

Lukas Podolski si ritira dal calcio. Lo fa a 40 anni (ne compie 41 a giugno), dopo aver fatto sognare tifosi di tutto il mondo, non riuscendo però a rispettare le aspettative di inizio carriera. Miglior giovane dei Mondiali del 2006, campione del mondo nel 2014, ha giocato, fra le altre, per Bayern Monaco, Arsenal e Inter, non diventando mai davvero protagonista nelle squadre di club come invece in nazionale. Ha inoltre sempre fatto scalpore per le sue attività imprenditoriali ed extra campo, non un caso che la sua nuova carriera sia già definita: è diventato proprietario del Gornik Zabrze, la squadra polacca con la quale giocava dal 2021. Il consiglio comunale ha accettato che Podolski, che possedeva già una quota del club, ne diventi il proprietario. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pallone, kebab, gelati e ora la scrivania: a 41 anni Podolski si ritira e compra il "suo" club in Polonia

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