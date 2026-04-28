Una suora di 92 anni ha assaggiato per la prima volta un kebab, mentre una giovane consorella ha ripreso il momento con il telefono. Il video dell’episodio è diventato rapidamente virale sui social. La religiosa ha vissuto molti eventi storici, tra cui le dimissioni di un Papa, ma fino a ora non aveva mai provato questo piatto. La scena ha suscitato curiosità tra gli utenti online.

Ha visto moltissimi avvenimenti nella sua vita, tanti Pontefici, incluse le dimissioni di Papa Benedetto XVI, cioè Joseph Ratzinger, eppure non aveva mai mangiato un kebab. Il video di suor Irmingarda, del convento Arenberg di Coblenza è diventato virale: girato da una sua consorella più giovane durante un pellegrinaggio a Treviri, riprende la simpatica suora mangiare il suo primo Döner. A rendere ancora più simpatico il video il fatto che in Germania il piatto, originario del Medio Oriente, è diventato quasi nazionale. Un dettaglio a quanto pare irrilevante per suor Irmingarda che ha fatto la sua prima esperienza solo in tarda età. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Suora di 92 anni mangia il suo primo kebab: la giovane consorella riprende il momento e il video diventa virale

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