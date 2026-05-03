Al GP di Miami, l'élite si riunisce nel Palm Club, un locale privato che non può essere acquistato. La lista degli ospiti viene stabilita da chi organizza l'evento, senza considerare il denaro. L'accesso ai VIP viene gestito in modo da evitare che ci siano troppi presenti, mantenendo l'ambiente esclusivo. Si tratta di un luogo riservato, dove l'ingresso è controllato e limitato.

? Cosa scoprirai Chi decide la lista degli ospiti se il denaro non conta?. Come viene gestito l'accesso ai VIP per evitare la folla?. Quanto costa un posto nel club subito sotto il Palm Club?. Perché il potere preferisce l'inaccessibilità ai biglietti da migliaia di dollari?.? In Breve Il 72 Club costa tra 10.000 e 14.000 dollari gestito da David Grutman.. Il Record Room ospita tra 100 e 150 ospiti giornalieri tra direttori e celebrità.. Il Palm Club dispone di 218 posti con oltre 1.000 piante botaniche esclusive.. Patrick Mahomes e Javier Bardem frequentano l'area riservata all'interno dell'Hard Rock Stadium.. Il weekend del Gran Premio di Formula 1 Crypto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GP Miami: l’élite nel Palm Club, un club privato che non si compra

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