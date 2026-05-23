pallanuoto femminile trieste e rapallo approdano in semifinale nei play off della serie a1

Trieste e Rapallo hanno superato i quarti di finale dei playoff della Serie A1 femminile di pallanuoto in due gare. Entrambe le squadre hanno ottenuto la qualificazione alla semifinale, che le vedrà affrontare rispettivamente le squadre di SIS Roma e L’Ekipe Orizzonte. Le serie si sono concluse rapidamente, senza bisogno di ulteriori partite. Le semifinali sono programmate a breve.

Bastano due gare per chiudere le serie dei quarti di finale play-off della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile a Trieste e Rapallo ed approdare in semifinale, rispettivamente contro SIS Roma e L’Ekipe Orizzonte. Dopo aver vinto gara-1 in casa, Trieste passa anche a Cosenza per 8-15, chiudendo la serie sul 2-0. Sfida indirizzata nel primo quarto, chiuso sullo 0-3 dalle alabardate, e messa in cassaforte a metà gara, sull’1-7 per le giuliane. Trieste allunga ancora nella terza frazione, finita 3-12, mentre nell’ultimo quarto le calabresi reagiscono d’orgoglio e rendono il passivo meno severo, fino all’8-15 finale. Per le ospiti poker di Mcdowall. 🔗 Leggi su Oasport.it

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