Pallamano ultima trasferta stagionale Passerella per l’Estense col Marconi Jumpers

Ultima giornata di campionato per l’Handball Estense, che chiuderà la stagione con l’ultima trasferta stagionale, sul campo del Marconi Jumpers. La gara in programma alle 19, sarà una piacevole passerella per entrambe le formazioni, che saluteranno un’annata decisamente positiva per entrambe, affrontandosi in una sfida senza particolari velleità di classifica. Congedo anche per la coppia di allenatori dell’Handball Estense, Salvatore Onelli e Zorica Jovovic, che non saranno confermati nella prossima stagione, e siederanno per l’ultima volta sulla panchina dell’Estense. Indipendentemente dall’esito dell’ultima gara di campionato, va... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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