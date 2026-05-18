Pallamano L’Handball Estense si congeda con un bel successo su Nonantola

L'Handball Estense ha concluso la stagione con una vittoria convincente contro il Rapid Nonantola, terminata con il punteggio di 36-22. La partita si è giocata davanti al pubblico della squadra, che ha assistito a un risultato positivo. La squadra ha mostrato un buon livello di gioco, riuscendo a mantenere il vantaggio nel corso dell'incontro. La sfida si è svolta nel rispetto delle regole e senza particolari incidenti. La vittoria rappresenta la conclusione di un percorso stagionale per l'Handball Estense.

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