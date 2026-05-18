Pallamano L’Handball Estense si congeda con un bel successo su Nonantola
L'Handball Estense ha concluso la stagione con una vittoria convincente contro il Rapid Nonantola, terminata con il punteggio di 36-22. La partita si è giocata davanti al pubblico della squadra, che ha assistito a un risultato positivo. La squadra ha mostrato un buon livello di gioco, riuscendo a mantenere il vantaggio nel corso dell'incontro. La sfida si è svolta nel rispetto delle regole e senza particolari incidenti. La vittoria rappresenta la conclusione di un percorso stagionale per l'Handball Estense.
L’ Handball Estense saluta nel migliore dei modi il proprio pubblico, superando autorevolmente il Rapid Nonantola con il punteggio di 36-22. Gara che rimane in equilibrio solamente nella prima frazione, con i padroni di casa che provano in diverse circostanze a staccare nel punteggio gli avversari, grazie soprattutto ad Osti, che ripaga la fiducia concessa dal coach, che lo inserisce nella formazione iniziale, coadiuvato dai positivi Janni e Useche, che consentono all’Estense di andare all’intervallo avanti di tre lunghezze sul punteggio parziale di 17-14. La ripresa vede un lungo monologo dei padroni di casa, capaci con il trascorrere dei... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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