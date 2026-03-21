Pallamano Serie A1 | Brixen batte Cassano Magnago e mantiene il terzo posto in classifica

Nel weekend si è disputato il match di pallamano tra Brixen Südtirol e Cassano Magnago, con la squadra di casa che ha ottenuto la vittoria. La partita si è conclusa con il Brixen che ha mantenuto il terzo posto in classifica alla fine della 20ma giornata di Serie A1. La sfida ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto intenso.

Brixen Südtirol si impone nel big match del weekend contro Cassano Magnago e si conferma al terzo posto della classifica assoluta di Serie A1 al termine della 20ma giornata. Con solo due partite da disputare, la compagine di Bressanone si avvicina al terzo posto finale nella regular season dopo una nuova convincente affermazione. Il team di Davide Kolec, reduce dal pareggio casalingo contro AC Life Style Erice, ha provato a resistere sul campo rivale. Le ragazze di Hubi Nössin hanno però saputo rispondere colpo su colpo ottenendo una preziosa affermazione per 32-25 a pochi giorni dalla significativa sconfitta contro Jomi Salerno. Le detentrici della Coppa Italia 2025-26 non hanno commesso errori nella giornata appena conclusa così come AC Life Style Erice. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallamano, Serie A1: Brixen batte Cassano Magnago e mantiene il terzo posto in classifica Articoli correlati Pallamano, Serie A1: Salerno batte Brixen, Cassano Magnago pareggia con EriceIntensa diciannovesima giornata per quanto riguarda la Serie A1 2025-26 dopo una brevissima pausa dovuta alla Coppa Italia ed alle qualificazioni... Pallamano, Serie A1, Cassano Magnago e Brixen Südtirol protagonisteCassano Magnago e Brixen Südtirol sono le protagoniste della 15ma giornata di Serie A1. Una raccolta di contenuti su Cassano Magnago Temi più discussi: Aria di verdetti in Serie A1: occhi su Brixen - Cassano Magnago e sul match-salvezza Mezzocorona - Ferrara; Pallamano, Serie A1: Salerno batte Brixen, Cassano Magnago pareggia con Erice; Giocata la 19^ giornata in Serie A1: Cassano Magnago strappa un punto a Erice, secondo posto solitario per Salerno; Pallamano: Cassano Magnano in testa alla pausa della Serie A Gold. Acuti di Metelli Cologne, Blacks Devils e Trieste. Pallamano, Serie A1: Salerno batte Brixen, Cassano Magnago pareggia con EriceIntensa diciannovesima giornata per quanto riguarda la Serie A1 2025-26 dopo una brevissima pausa dovuta alla Coppa Italia ed alle qualificazioni agli EHF ... oasport.it Pallamano: Cassano Magnano in testa alla pausa della Serie A Gold. Acuti di Metelli Cologne, Blacks Devils e TriesteLa 20esima giornata della regular season 2025-2026 della Serie A Gold di pallamano è andata ufficialmente in archivio spalancando le porte alla prossima ... oasport.it Umberto Bossi, scomparso ieri, era nato a Cassano Magnago (Varese) il 19 settembre 1941. Fondatore e segretario della Lega Nord fino al 2012, è Ministro per le Riforme dal 2001 al 2004 e poi dal 2008 al 2011. Eletto al Senato nel 1987, dal 1992 entra alla facebook