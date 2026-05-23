Il tecnico ha dichiarato di essere soddisfatto e di aver concluso un ciclo importante. Non sono state fornite spiegazioni specifiche sui motivi dell'inizio difficile della stagione o sul metodo adottato dalla squadra per invertire la rotta. La partita contro la Fiorentina ha visto un pareggio che il tecnico ha definito paradossale, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa valutazione.

? Domande chiave Come ha fatto la squadra a ribaltare l'inizio negativo della stagione?. Perché Palladino definisce paradossale il pareggio ottenuto contro la Fiorentina?. Quali elementi caratteriali hanno permesso il salto di qualità del gruppo?. Cosa ha evidenziato Scalvini riguardo al lavoro svolto dal tecnico?.? In Breve Scalvini sottolinea il miglioramento tecnico e caratteriale dopo l'inizio negativo della stagione.. Il pareggio 1-1 contro la Fiorentina riflette l'andamento della stagione conclusasi.. RaiPlay propone Playing Memories con 8 nuovi episodi il 20 e 27 maggio.. Palinsesto Rai include Nella Mente di Narciso dal 9 aprile e Il Club dall'8 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palladino: “Soddisfatto, abbiamo chiuso un ciclo importante

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