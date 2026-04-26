Conferenza stampa Palladino alla vigilia di Cagliari Atalanta | Serve dare un segnale importante dopo l’uscita dalla Coppa Italia per noi è importante dimostrare di reagire

Il tecnico dell’Atalanta ha parlato alla vigilia del match contro il Cagliari, in programma nella 34ª giornata di Serie A. Ha sottolineato l’importanza di reagire dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e ha evidenziato che la squadra deve dare un segnale forte in vista delle ultime partite di campionato. La squadra si trova in un momento in cui è necessario cambiare rotta e ritrovare fiducia.

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