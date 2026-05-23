L’allenatore dell’Atalanta ha dichiarato di voler parlare con la società per decidere il suo futuro, senza esprimere rimpianti e ringraziando i Percassi. La sua comunicazione è arrivata dopo il pareggio in campionato contro la Fiorentina.

L’allenatore dell’Atalanta, Raffaele Palladino, ha voluto dire la sua dopo il pareggio ottenuto in campionato contro la Fiorentina. Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Fiorentina Atalanta, il tecnico della Dea, Raffaele Palladino, ha commentato così il pareggio e si è soffermato sul proprio futuro. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano SUL MATCH E SUL BILANCIO DELLA STAGIONE – « Abbiamo fatto anche oggi una buona partita, la sconfitta sarebbe stata troppo pesante per quanto espresso sul campo. Siamo felici di aver raggiunto l’Europa. Rammarico? Lo spartiacque è stata la partita contro la Juventus. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Palladino risponde sul suo futuro: «Ringrazio i Percassi, non ho rimpianti. Parleremo con la società e sceglieremo per il bene dell’Atalanta»

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