Atalanta Palladino nel pre-partita del Lecce | Adesso viene il bello vogliamo chiudere senza rimpianti Questa società è un modello

Prima della partita contro il Lecce, l’allenatore dell’Atalanta ha dichiarato che ora inizia il momento decisivo della stagione, aggiungendo che la squadra vuole chiudere il campionato senza rimpianti. Ha inoltre definito la società come un modello di riferimento. Le sue parole sono state rilasciate a DAZN durante il pre-partita, prima dell’inizio del confronto tra le due squadre.

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