Atalanta l’annuncio di Percassi | D’Amico? Ne parleremo a fine campionato idem per Palladino con cui c’è un rapporto sincero

L’amministratore delegato dell’Atalanta ha annunciato che le decisioni riguardanti D’Amico saranno prese al termine della stagione, così come quelle relative a Palladino, con cui si mantiene un rapporto di fiducia. La squadra si prepara a concludere il campionato e, nel frattempo, si attendono sviluppi sulle scelte future per allenatore e altri ruoli chiave. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali cambiamenti immediati.

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