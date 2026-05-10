Atalanta l’annuncio di Percassi | D’Amico? Ne parleremo a fine campionato idem per Palladino con cui c’è un rapporto sincero

Da calcionews24.com 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’amministratore delegato dell’Atalanta ha annunciato che le decisioni riguardanti D’Amico saranno prese al termine della stagione, così come quelle relative a Palladino, con cui si mantiene un rapporto di fiducia. La squadra si prepara a concludere il campionato e, nel frattempo, si attendono sviluppi sulle scelte future per allenatore e altri ruoli chiave. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali cambiamenti immediati.

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