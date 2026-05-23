Palladino parole d’addio | Ringrazio la società abbiamo riacceso lo spirito dell’Atalanta

Raffaele Palladino ha annunciato il suo addio alla guida dell'Atalanta al termine della partita contro la Fiorentina, conclusa con un pareggio 1-1. La squadra ha concluso la stagione con 59 punti, conquistando il settimo posto e la qualificazione in Conference League già la settimana precedente. Palladino ha ringraziato la società, sottolineando di aver riacceso lo spirito del club durante il suo incarico.

Parole d’addio da parte di Raffaele Palladino al termine di Fiorentina-Atalanta, ultima partita nerazzurra della stagione 202526, chiusa con un 1-1 che ha portato il bottino finale a 59 punti, con il 7° posto e la qualificazione in Conference League già acquisite la settimana scorsa. Per il tecnico della Dea quella del Franchi potrebbe essere stata l’ultima volta sulla panchina nerazzurra, con le voci di un possibile arrivo di Maurizio Sarri (insieme al nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli) sempre più insistenti. “Dall’11 novembre quando sono arrivato abbiamo tutti quanti insieme riacceso lo spirito dell’Atalanta che c’è nel sangue di questi ragazzi e di chiunque fa parte di questa società” ha detto il tecnico, “abbiamo fatto una grande cavalcata riportando il club dove merita di stare, in Europa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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