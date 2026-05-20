Sassuolo Grosso | Ringrazio Allegri per le sue parole Vi spiego come abbiamo battuto il Milan

L'allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, ha espresso gratitudine per le parole di apprezzamento ricevute da Allegri. In un'intervista, Grosso ha anche fornito dettagli sul metodo adottato dal suo team per ottenere la vittoria contro il Milan. La discussione si è concentrata sui momenti chiave della partita e sulle strategie messe in atto per superare la squadra avversaria. Grosso ha spiegato come siano stati preparati gli aspetti tattici e come siano stati affrontati gli episodi più significativi del match.

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Nella 36ª giornata del campionato di Serie A 20252026, i rossoneri sono stati sconfitti dal Sassuolo. I neroverdi si sono imposti per 2-0 grazie alle reti di Berardi e Laurienté, condannando il Milan alla seconda sconfitta consecutiva dopo quella in casa contro l'Atalanta. Un match che ha rischiato di complicare la corsa Champions del Diavolo, ma che la vittoria di Genoa ha reindirizzato sui binari giusti. Ora la squadra di Allegri ha bisogno di una vittoria nell'ultima di campionato contro il Cagliari per avere la certezza aritmetica di tornare nell'Europa che conta Intervistato ai microfoni di 'Cronache di Spogliatoio', Fabio Grosso è tornato a parlare della vittoria contro il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Sassuolo, Grosso: “Ringrazio Allegri per le sue parole. Vi spiego come abbiamo battuto il Milan” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MASSIMILIANO ALLEGRI INTERVISTA POST MILAN SASSUOLO:ABBIAMO FATTO UNA BELLA PARTITA... Sullo stesso argomento Sassuolo-Milan: le probabili formazioni di Grosso e AllegriAlle 15 il Milan sfida il Sassuolo in cerca dei tre punti per allontanare le inseguitrici nella corsa alla prossima Champions League. LIVE Alle 15 Sassuolo-Milan, le ufficiali: Grosso ritrova Berardi, Allegri conferma Leao(4-3-3) Turati; Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. Sassuolo, Grosso: La squadra merita complimenti. Il futuro a fine campionatoFabio Grosso, tecnico del Sassuolo, al termine della sconfitta con il Lecce ha parlato così ai microfoni di Dazn: Fa piacere lo striscione dei tifosi, è stato molto bello. tuttomercatoweb.com Sassuolo, Grosso: Complimenti ai ragazzi. Ringrazio Allegri per i complimenti17.00 - Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, interviene in conferenza stampa per commentare il match di oggi contro il Milan, andato in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia e valido per la ... tuttomercatoweb.com