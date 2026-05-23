Palladino | ‘Grazie ai Percassi il gruppo ha ritrovato lo spirito
Il gruppo ha ritrovato lo spirito grazie all’intervento dei Percassi. Un episodio contro la Juventus ha segnato un punto di svolta nella mentalità della squadra. Il rapporto con i Percassi ha influenzato il lavoro del tecnico, portando a un cambiamento nel modo di affrontare le partite e le sfide. Questi aspetti sono stati evidenziati nelle dichiarazioni del tecnico, che ha ringraziato i proprietari per il supporto.
? Domande chiave Quale episodio contro la Juve ha cambiato la mentalità del gruppo?. Come ha influito il rapporto con i Percassi sul lavoro di Palladino?. Perché la squadra è riuscita a mantenere alta la concentrazione?. Quali sono le basi costruite per affrontare le sfide in Champions?.? In Breve Match contro la Juve considerato punto di svolta psicologico per il gruppo.. Risultato al Franchi contro la Fiorentina conferma la maturità acquisita dai giocatori.. Obiettivo raggiunto garantisce il ritorno dell'Atalanta nelle competizioni europee.. Rapporto positivo con la famiglia Percassi favorisce la gestione della Champions.. Dopo il pareggio... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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