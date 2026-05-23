Palladino | ‘Grazie ai Percassi il gruppo ha ritrovato lo spirito

Notizia in breve

Il gruppo ha ritrovato lo spirito grazie all’intervento dei Percassi. Un episodio contro la Juventus ha segnato un punto di svolta nella mentalità della squadra. Il rapporto con i Percassi ha influenzato il lavoro del tecnico, portando a un cambiamento nel modo di affrontare le partite e le sfide. Questi aspetti sono stati evidenziati nelle dichiarazioni del tecnico, che ha ringraziato i proprietari per il supporto.