Un coro di ringraziamenti e un grande striscione sono apparsi tra i tifosi dell’Atalanta fuori dai cancelli di Zingonia, sede della squadra. Lo striscione porta la scritta: «Qualsiasi sia il destino, grazie Palladino» e è stato esposto in segno di riconoscenza verso il tecnico, ormai protagonista delle ultime settimane. La presenza dei supporter ha attirato l’attenzione di passanti e media, mentre si discute sul possibile futuro dell’allenatore e sulle decisioni in arrivo da parte della società.

«Qualsiasi sia il destino, grazie Palladino», lo striscione dei tifosi a Zingonia per il tecnico dell’Atalanta. Ma il futuro. Locatelli: «Juve? Non è un posto dove tu vieni e vivacchi. Devi dare tutto quello che hai. Questi sono gli standard per stare alla Juventus» Napoli, il punto sul nuovo allenatore: Sarri priorità, Allegri opzione. Italiano osservato speciale Cristiano Bacci racconta la sua rinascita: «L’Estrela è salva. Io un duro? Mai alzato le mani. In Italia vorrei allenare due squadre.» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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