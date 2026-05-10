Prima di Milan-Atalanta, partita della 36ª giornata della Serie A 2025-2026, sono state rilasciate alcune dichiarazioni dal presidente dell’Atalanta. Ha parlato di un rapporto sincero con l’allenatore Palladino. Successivamente, è stato annunciato l’ingaggio di D’Amico come nuovo dirigente del club. La partita si giocherà alle ore...

Prima di Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026, ha parlato a 'DAZN' Antonio Percassi, presidente del club nerazzurro. La partita inizierà alle ore 20:45 presso lo stadio 'San Siro' di Milano. Su D'Amico: "Le voci fanno parte di questo mondo. Tony D'Amico è un direttore sportivo che ha fatto bene, ma come nostra prassi decideremo con tranquillità alla fine della stagione. Ci mancano tre partite molto importanti da affrontare al meglio. A campionato finito decideremo tutto. Ogni partita è uno spunto per fare ulteriori approfondimenti e per chiarirsi. La nostra ambizione è fare bene, questo è un dato di fatto".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Atalanta, Percassi: “Con Palladino un rapporto sincero”, poi l’annuncio su D’Amico

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