PALINSESTI 31 MAGGIO-6 GIUGNO 2026 | CARLUCCI IN ARENA NUOVE SERIE

Notizia in breve

Dal 31 maggio al 6 giugno 2026, i palinsesti delle principali emittenti televisive includono nuove serie e appuntamenti speciali. La Rai propone programmi su Rai1, mentre Mediaset trasmette nuove produzioni su Canale 5 e Rete 4. La7 annuncia l’arrivo di nuovi format, e Tv8 e Nove introducono titoli originali. La programmazione di La7 Cinema presenta film e approfondimenti. Tra gli eventi, la partecipazione di un ospite noto in un programma di approfondimento in prima serata.