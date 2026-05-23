PALINSESTI 31 MAGGIO-6 GIUGNO 2026 | CARLUCCI IN ARENA NUOVE SERIE

Da bubinoblog 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 31 maggio al 6 giugno 2026, i palinsesti delle principali emittenti televisive includono nuove serie e appuntamenti speciali. La Rai propone programmi su Rai1, mentre Mediaset trasmette nuove produzioni su Canale 5 e Rete 4. La7 annuncia l’arrivo di nuovi format, e Tv8 e Nove introducono titoli originali. La programmazione di La7 Cinema presenta film e approfondimenti. Tra gli eventi, la partecipazione di un ospite noto in un programma di approfondimento in prima serata.

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Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 31 maggio al 6 giugno 2026. Rai1 D: Purché Finisca Bene 1ªTv L: Ulisse R M: I Volti della Repubblica: 80 Anni Referendum live M: Lussemburgo-Italia G: Purché Finisca Bene R V: Campioni del Mondo: Italy Loves Unesco live S: Pino È R Canale 5 D: Racconto di Una Notte 1ªTv L: I Cesaroni: Il Ritorno (2 ep.) fine M:   Un Nuovo Inizio 1ªTv M: Ticket to Paradise G: Montmartre new V: L’Erede 1ªTv S: Ciao Darwin R il 0106, ore 17:50-19:05 – Concerto Festa della Repubblica dal 0106, ore 12:00 – Camper Osteria Italia il 0206, ore 9:00 – Celebrazione Festa della Repubblica il 0206, ore 18:40 – 80... 🔗 Leggi su Bubinoblog

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