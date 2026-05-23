PALINSESTI 31 MAGGIO-6 GIUGNO 2026 | CARLUCCI IN ARENA NUOVE SERIE
Dal 31 maggio al 6 giugno 2026, i palinsesti delle principali emittenti televisive includono nuove serie e appuntamenti speciali. La Rai propone programmi su Rai1, mentre Mediaset trasmette nuove produzioni su Canale 5 e Rete 4. La7 annuncia l’arrivo di nuovi format, e Tv8 e Nove introducono titoli originali. La programmazione di La7 Cinema presenta film e approfondimenti. Tra gli eventi, la partecipazione di un ospite noto in un programma di approfondimento in prima serata.
Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 31 maggio al 6 giugno 2026. Rai1 D: Purché Finisca Bene 1ªTv L: Ulisse R M: I Volti della Repubblica: 80 Anni Referendum live M: Lussemburgo-Italia G: Purché Finisca Bene R V: Campioni del Mondo: Italy Loves Unesco live S: Pino È R Canale 5 D: Racconto di Una Notte 1ªTv L: I Cesaroni: Il Ritorno (2 ep.) fine M: Un Nuovo Inizio 1ªTv M: Ticket to Paradise G: Montmartre new V: L’Erede 1ªTv S: Ciao Darwin R il 0106, ore 17:50-19:05 – Concerto Festa della Repubblica dal 0106, ore 12:00 – Camper Osteria Italia il 0206, ore 9:00 – Celebrazione Festa della Repubblica il 0206, ore 18:40 – 80... 🔗 Leggi su Bubinoblog
Sullo stesso argomento
Calendario nuove serie TV in Italia 2026 (maggio / giugno 2026)Il panorama delle serie tv coinvolge un numero sempre più ampio di spettatori in tutto il mondo.
Pagamento pensioni giugno 2026: anticipo al 31 maggio per alcuni pensionatiSi avvicina il pagamento delle pensioni di giugno 2026 e molti pensionati stanno già controllando il calendario degli accrediti per capire quando...
?PALINSESTO DELLE TRASMISSIONI: DAL 25 AL 31 MAGGIO . ? Lunedì 25/5 ore 20.30 - AUTORI FLAMBE': dialoga con Renato Costa che presenta il suo lavoro: Variabili non considerate. per Edizioni Beroe. ? Martedì 26/5 ore 20.30 - L'APPRO facebook