In Italia, il calendario delle nuove serie TV previste per maggio e giugno 2026 si inserisce in un mercato televisivo molto attivo. Rai Fiction e Sky continuano a produrre e trasmettere nuove produzioni, mantenendo un ruolo di rilievo nel panorama nazionale. Le serie in arrivo sono state annunciate attraverso comunicati ufficiali e programmi di programmazione, attirando l’attenzione di un pubblico diversificato. La stagione si prospetta ricca di novità per gli appassionati di serialità televisiva.

Il panorama delle serie tv coinvolge un numero sempre più ampio di spettatori in tutto il mondo. In Italia, è attiva un’importante produzione, in particolare grazie a Rai Fiction e a Sky, che da anni si contendono la scena con serie popolari e in grado di conquistare tutte le fasce di pubblico. Ad esse si sono aggiunte le produzioni originali delle piattaforme streaming quali Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Apple Tv+, che arricchiscono regolarmente i loro cataloghi con tantissime novità (anche) italiane. Oltre alle produzioni nostrane, ricoprono un ruolo determinante tutte le serie straniere, in particolare statunitensi e britanniche, che risultano sempre tra le più viste nelle graduatorie di ascolto.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Calendario nuove serie TV in Italia 2026 (maggio / giugno 2026)

LE SERIE TV IN USCITA A GENNAIO

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