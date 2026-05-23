Palestra chiusa a Viterbo | Mancano sicurezza e autorizzazioni

Notizia in breve

Il Comune di Viterbo ha chiuso una palestra nel quartiere Villanova con un'ordinanza firmata il 22 maggio. La decisione è stata presa a causa di carenze di sicurezza e mancanza di autorizzazioni necessarie per l'esercizio. La struttura non può più svolgere attività, e l'ordinanza vieta la prosecuzione delle attività di palestra. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal municipio e riguarda esclusivamente questa palestra specifica.