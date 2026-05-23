Palestra chiusa a Viterbo | Mancano sicurezza e autorizzazioni
Il Comune di Viterbo ha chiuso una palestra nel quartiere Villanova con un'ordinanza firmata il 22 maggio. La decisione è stata presa a causa di carenze di sicurezza e mancanza di autorizzazioni necessarie per l'esercizio. La struttura non può più svolgere attività, e l'ordinanza vieta la prosecuzione delle attività di palestra. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal municipio e riguarda esclusivamente questa palestra specifica.
Il Comune di Viterbo chiude una nota palestra della città, che si trova nel quartiere Villanova. Un'ordinanza dirigenziale di palazzo dei Priori, firmata il 22 maggio, impone “la sospensione dell'attività con conseguente divieto di prosecuzione dell'attività di palestra”.Il perché della. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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