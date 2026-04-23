Sigilli a un' azienda per la lavorazione del marmo | mancano le autorizzazioni

Durante controlli recenti, i carabinieri hanno sequestrato un'azienda specializzata nella lavorazione del marmo e denunciato il titolare. L'operazione è stata effettuata per verificare il rispetto delle normative e delle autorizzazioni necessarie. Non sono stati forniti dettagli su eventuali irregolarità specifiche, ma l'assenza delle autorizzazioni è risultata alla base del provvedimento di sequestro.

Sequestrata un'azienda di lavorazione del marmo e denunciato il titolare. E' l'esito dell'attività messa in campo dai carabinieri nell'ambito di un servizio di controlli serrati sulle attività produttive del territorio.Il sequestro è scattato perché l'azienda è risultata priva delle necessarie.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi e regole del marmo. Aspro dibattito su proroghe e lavorazione in locoToni accesi in Comune sulla ‘proroga’ del 50 per cento sulla lavorazione in loco. Stop al cantiere industriale: ordinanza dopo la segnalazione del Genio civile. "Mancano autorizzazioni sismiche"Stop immediato ai lavori in un cantiere industriale situato lungo la provinciale Casapuzzano-Marcianise, nel territorio di Orta di Atella. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Solofra, viola i sigilli e commette gli stessi reati ambientali: deferito 46enne; Sigilli all'impresa dello smaltimento di oli vegetali esausti di Favara: era al servizio del boss di Niscemi; Cemento abusivo nonostante i sigilli, in zona sismica e con vincolo idrogeologico; Imprenditore denunciato per violazione dei sigilli. Sigilli a un'azienda per la lavorazione del marmo: mancano le autorizzazioniDenunciato il titolare. Dai successivi accertamenti è risultato che negli uffici comunali non ci sono pratiche autorizzative riferite all'attività e nessun permesso per le emissioni in atmosfera delle ... casertanews.it Carabinieri, sigilli a un’azienda agricola della ValtiberinaArezzo, 13 marzo 2026 – I militari dei Nuclei Carabinieri Forestale di Sansepolcro e Pieve Santo Stefano e della Sezione di polizia giudiziaria dei Carabinieri presso la Procura della Repubblica di ... lanazione.it NEL CUORE DI GUIDONIA - MINORI OLTRE I DIVIETI: SCATTANO I SIGILLI DELLA POLIZIA DI STATO PER UNA NOTA SALA SCOMMESSE A Guidonia, lì dove l’accesso all’esercizio commerciale avrebbe dovuto essere riservato ai soli maggiorenni, gli age - facebook.com facebook Olbia, sigilli a un bar in centro storico: «Base per lo spaccio di droga» x.com