Palestra chiusa a Viterbo per criticità igienico-sanitarie e strutturali

Il Comune di Viterbo ha deciso di chiudere immediatamente una palestra nella frazione di Bagnaia in seguito a controlli che hanno evidenziato problemi igienico-sanitari e criticità strutturali. La sospensione è stata comunicata ufficialmente e la struttura resterà chiusa fino a quando non saranno risolti i problemi riscontrati. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza e tutela della salute pubblica.

Il Comune di Viterbo ha disposto la sospensione e la contestuale chiusura immediata di una palestra nella frazione di Bagnaia. La decisione è stata ufficializzata attraverso l'ordinanza firmata dalla dirigente del settore sviluppo economico dopo i controlli effettuati della Asl di Viterbo.Il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Condizioni igienico-sanitarie precarie: chiusa macelleria-ristoranteI Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità hanno condotto un'ispezione presso una macelleria-ristogastronomia situata in via Tosco...