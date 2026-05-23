Palermo ricorda il generale Maurizio Stefanizzi messa e concerto per il carabiniere più vecchio d' Italia

Da palermotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A poco più di un mese dalla scomparsa, Palermo si prepara a ricordare il generale Maurizio Stefanizzi con una messa e un concerto. Stefanizzi, di alto livello nell’Arma dei carabinieri, ha dedicato una parte significativa della sua carriera alla Sicilia. L’evento commemorativo si terrà in città, coinvolgendo la comunità e le istituzioni locali.

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A poco più di un mese dalla scomparsa, Palermo renderà omaggio al generale di Corpo d’Armata dei carabinieri Maurizio Stefanizzi, figura di alto profilo dell’Arma e servitore dello Stato che ha legato una parte importante della sua carriera anche alla Sicilia. Stefanizzi era nato a Bisignano, in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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