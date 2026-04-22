L' Arma in lutto | è morto il generale di Corpo d' Armata Maurizio Stefanizzi

Il 22 aprile si è verificato il decesso del generale di Corpo d'Armata Maurizio Stefanizzi, una figura di rilievo all’interno dell’arma dei carabinieri. La notizia ha suscitato dolore tra i membri dell’organizzazione, che hanno espresso il loro cordoglio per la perdita. Questa giornata segna la scomparsa di un ufficiale di alto grado, noto per il suo ruolo e la sua carriera, che lascia un vuoto tra i colleghi.

Un grave lutto ha colpito oggi 22 aprile la grande famiglia dell'arma dei carabinieri. E' morto il generale di Corpo d'Armata Maurizio Stefanizzi. Era nato il 29 aprile 1960 a Bisignano (Cosenza). Con una carriera ultra-quarantennale iniziata nel 1976, ha guidato il Comando Interregionale.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate L'Arma in lutto: è morto il generale di Brigata Maurizio StefanizziUn grave lutto ha colpito oggi 22 aprile la grande famiglia dell'arma dei carabinieri. Comunicato Stampa: Scomparso il Generale Stefanizzi“Stefanizzi è stato un servitore dello Stato esemplare, un gentiluomo dell'Arma dei Carabinieri innamorato del proprio mestiere, che ha interpretato... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Gravissimo il Generale Maurizio Stefanizzi: una carriera nell'Arma lunga una vita, da Bisignano al vertice del Comando Vittorio Veneto; È morto il Generale Maurizio Stefanizzi: una carriera nell'Arma lunga una vita, da Bisignano al vertice del Comando Vittorio Veneto. L'Arma in lutto: è morto il generale di Brigata Maurizio StefanizziUn grave lutto ha colpito oggi 22 aprile la grande famiglia dell'arma dei carabinieri. E' morto il generale di Corpo d'Armata Maurizio Stefanizzi. Era nato a Sogliano Cavour (Lecce) nel 1961. Con una ... padovaoggi.it Gravissimo il Generale Maurizio Stefanizzi: una carriera nell’Arma lunga una vita, da Bisignano al vertice del Comando Vittorio VenetoRETTIFICA — Generale Maurizio Stefanizzi: nessuna morte, il post era un errore. Le sue condizioni sono gravissime Dobbiamo correggere quanto pubblicato in precedenza. La notizia della morte del Genera ... alphabetcity.it R.I.P. Roma. È con profonda commozione e sincero dolore che il SIM Carabinieri apprende la notizia della scomparsa, avvenuta nella giornata di oggi 22 aprile 2026, del Generale di Corpo d'Armata Maurizio Stefanizzi. L'alto ufficiale, che aveva compiut - facebook.com facebook