L' Arma in lutto | è morto il generale di Brigata Maurizio Stefanizzi

Il 22 aprile, la famiglia dell’Arma dei carabinieri ha annunciato la scomparsa del generale di Brigata Maurizio Stefanizzi. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali e ha suscitato cordoglio tra i militari e le istituzioni. Stefanizzi, che aveva ricoperto ruoli di rilievo all’interno dell’Arma, si è spento in data odierna, lasciando un vuoto tra i colleghi e nel settore delle forze armate.

Un grave lutto ha colpito oggi 22 aprile la grande famiglia dell'arma dei carabinieri. E' morto il generale di Corpo d'Armata Maurizio Stefanizzi. Era nato a Sogliano Cavour (Lecce) nel 1961. Con una carriera ultra-quarantennale iniziata nel 1976, ha guidato il Comando Interregionale “Vittorio.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Comunicato Stampa: Scomparso il Generale Stefanizzi“Stefanizzi è stato un servitore dello Stato esemplare, un gentiluomo dell'Arma dei Carabinieri innamorato del proprio mestiere, che ha interpretato... Lutto nell’Arma, morto il Forestale AriolliCordoglio in Maremma per la scomparsa di Marco Ariolli, ex comandante della stazione Carabinieri forestali. Contenuti e approfondimenti Maurizio Stefanizzi, morto il generale dei carabinieri. Zaia: «Aveva un legame autentico con il Veneto. Una persona perbene, umana e disponibile»Addio al generale Maurizio Stefanizzi «che ha dedicato l’intera vita all’Arma dei Carabinieri, servendo lo Stato con onore, disciplina e straordinario senso del dovere». La notizia della scomparsa del ... ilgazzettino.it Gravissimo il Generale Maurizio Stefanizzi: una carriera nell’Arma lunga una vita, da Bisignano al vertice del Comando Vittorio VenetoRETTIFICA — Generale Maurizio Stefanizzi: nessuna morte, il post era un errore. Le sue condizioni sono gravissime Dobbiamo correggere quanto pubblicato in precedenza. La notizia della morte del Genera ... alphabetcity.it