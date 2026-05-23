A Palermo si è svolto un evento in memoria del Generale Stefanizzi, con musica e preghiera al Poveri. La commemorazione è stata organizzata da rappresentanti delle forze dell'ordine e della comunità locale. L’ufficiale ha servito per cinquant’anni, ricoprendo vari ruoli di comando nel corso della sua carriera. La cerimonia ha visto la partecipazione di familiari, colleghi e cittadini.

? Punti chiave Chi ha promosso questa importante commemorazione per il Generale Stefanizzi?. Quali ruoli di comando ha ricoperto l'ufficiale durante i suoi cinquant'anni?. Come si svolgerà il programma tra preghiera e musica al Poveri?. Perché la sua figura è considerata un modello per il territorio?.? In Breve Messa presieduta da Francesco Montenegro alle ore 11 presso la chiesa della Purificazione.. Concerto della Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia alle ore 19 al Poveri.. Iniziativa promossa da Giuseppe Acocella con Domenico Tramontana e Antonio Sabbatella.. Carriera iniziata il 26 settembre 1976 con ruoli a Messina, Milano e Firenze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo, omaggio al Generale Stefanizzi: musica e preghiera al Poveri

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