L’ultimo saluto al generale Stefanizzi | l' abbraccio della città ad un simbolo dell’Arma

Oggi nella basilica di Santa Giustina si sono riunite centinaia di persone per rendere l’ultimo saluto al generale Maurizio Stefanizzi, figura di spicco dell’Arma dei Carabinieri. La cerimonia ha visto la partecipazione di molti cittadini che hanno voluto rendere omaggio a un uomo che aveva ricoperto il ruolo di comandante locale. La funzione si è svolta in un’atmosfera di raccoglimento e rispetto.

Centinaia di persone nella basilica di Santa Giustina hanno accompagnato oggi, venerdì 24 aprile, l’ultimo saluto al generale di Corpo d’Armata Maurizio Stefanizzi, figura di riferimento dell’Arma dei Carabinieri e molto conosciuta anche nella città del Santo per aver guidato il Comando.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate L'Arma in lutto: è morto il generale di Brigata Maurizio StefanizziUn grave lutto ha colpito oggi 22 aprile la grande famiglia dell'arma dei carabinieri. L'Arma in lutto: è morto il generale di Corpo d'Armata Maurizio StefanizziUn grave lutto ha colpito oggi 22 aprile la grande famiglia dell'arma dei carabinieri. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: VIDEO | Arma in lutto. Domani alle 11 a Santa Giustina l'ultimo saluto al generale Stefanizzi; Maurizio Stefanizzi, morto il generale dei carabinieri. Il cordoglio di Stefani e Zaia; SIM Carabinieri piange la scomparsa del Generale Maurizio Stefanizzi: un esempio di umanità, fermezza e acuta ironia; Maurizio Stefanizzi morto, venerdì i funerali a Padova. È morto il generale Maurizio Stefanizzi: l’addio al carabiniere Più vecchio d’Italia un uomo dell’Arma che aveva dedicato la vita al servizioPer il generale di corpo d’armata Maurizio Stefanizzi è andata così: dopo ore di incertezza e rettifiche, nella giornata di oggi, 22 aprile 2026, la sua scomparsa è stata confermata, chiudendo una lun ... alphabetcity.it Anche il Friuli Venezia Giulia piange la scomparsa del Generale Maurizio Stefanizzi, già Comandante interregionale Carabinieri Vittorio Veneto, è stato un grande servitore dello Stato ed un uomo di straordinaria umanità. x.com Ho appreso con tristezza della scomparsa del Generale Maurizio Stefanizzi, già Comandante interregionale Carabinieri Vittorio Veneto è stato un grande servitore dello Stato e un uomo di straordinaria umanità che da poco tempo aveva lasciato il servizio attiv facebook