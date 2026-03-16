Gita scolastica in moschea per seminario su Maometto e diritti delle donne islamiche

Gli studenti hanno partecipato a una gita scolastica in una moschea, dove si è svolto un seminario su Maometto e sui diritti delle donne nell’Islam. Per il viaggio, ai genitori è stata richiesta una quota di 10 euro per coprire il costo dell’autobus. La visita ha coinvolto i ragazzi in un’esperienza educativa legata alla cultura islamica.

di Francesca Galici – In gita scolastica alla moschea: è l’idea avuta da una scuola di Trezzo sull’Adda, in provincia di Milano. L’iniziativa, prevista per il 24 e il 26 marzo, è dedicata alle classi terze della scuola secondaria di primo grado, per le quali i docenti hanno organizzato un’uscita presso la moschea di Mezzago, in provincia di Monza e Brianza, per un’intera mattinata di laboratori ed esperienze islamiche tra cui un seminario sulla vita di Maometto, il rapporto tra la fede e la scienza, i cinque pilastri dell’islam, i diritti delle donne e la scrittura araba. Gli obiettivi, come si legge nella circolare, sono orientati alla conoscenza dell’islam, del radicalismo e le manifestazioni sul territorio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Gita scolastica in moschea per seminario su Maometto e diritti delle donne islamiche Articoli correlati Docente di inglese non vedente escluso dalla gita scolastica a Dublino: polemica su discriminazione e diritti.Un docente di lingua inglese, completamente non vedente, è stato escluso da una gita scolastica programmata a Dublino da parte del suo istituto,... Alle Olimpiadi su due bus irregolari. Gita scolastica fermata dai controlli della polizia localeLucca, 15 febbraio 2026 – Stop alla gita scolastica per vedere le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina: nei giorni scorsi una comitiva di studenti... Contenuti utili per approfondire Gita scolastica Temi più discussi: La scuola del Milanese in gita in moschea: polemiche; Milano, scolaresche in gita alla moschea. La Lega: Islamizzano la scuola; Monza, alunni in gita alla moschea: è polemica; In gita in moschea per laboratori su Maometto e diritti delle donne islamiche. La scuola del Milanese in gita in moschea: polemicheOrganizzata una visita per comprendere meglio l'Islam, il suo radicamento nel territorio, la liturgia e i simboli. Sardone non ci sta: No all'islamizzazione della scuola ... milanotoday.it A Mezzago non c'è la moschea: il sindaco condanna la gita in paese alla scoperta dell'IslamLa vicenda della scuola di Trezzo sull'Adda in trasferta in Brianza alla scoperta della moschea non è piaciuta al primo cittadino di Mezzago che la condanna ... monzatoday.it È polemica sulla scelta di una scuola del milanese di organizzare una gita scolastica in una moschea in Brianza. Il caso è emerso nelle ultime ore dopo che la Lega ha criticato la scelta dell'Istituto Comprensivo "Ai nostri caduti" di Trezzo sull'Adda di organizza - facebook.com facebook COME ERAVAMO Foto n.1066 - Gita scolastica - A.S. 1984-85 - Lago di Garda: Gardone Riviera: Il Vittoriano Foto archivio Prof. Giacomo Di Micco x.com