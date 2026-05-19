Esplode il caso per la gita scolastica alla moschea Islamizzazione dei bambini
Nelle Marche si è acceso il dibattito dopo che una gita scolastica si è svolta presso una moschea. La visita ha suscitato commenti e polemiche riguardo a quella che alcuni definiscono un'influenza sull'istruzione dei bambini. La questione riguarda l'accesso dei giovani a luoghi di culto islamici durante le attività scolastiche e le implicazioni di questo tipo di uscite. La vicenda ha fatto emergere tensioni tra opinioni diverse sulla gestione delle attività extrascolastiche e sulla presenza di culti religiosi nelle scuole.
La sottomissione all'Islam parte (anche) dall'indottrinamento delle giovani menti. L'ennesima dimostrazione di una tendenza tanto sottovalutata quanto pericolosa giunge oggi dalle Marche. “Ancora una scuola che porta i propri studenti in gita in moschea, ancora alunni costretti a subire iniziative ideologiche - ha affermato il vicesegretario della Lega, Silvia Sardone - Abbiamo appreso che la Scuola primaria Maggini di Ancona ha portato ieri le sezioni 5D e 5E presso la Moschea della Fratellanza del capoluogo delle Marche. La sezione 5C andrà in gita, sempre in moschea, il 4 giugno". Una scelta che non ha affatto convinto l'europarlamentare del Carroccio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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