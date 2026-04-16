Palermo città della legalità gli studenti dello Zen | Il nostro quartiere non è sinonimo di mafia

Nel quartiere Zen di Palermo, gli studenti tra gli 11 e i 14 anni dell’istituto Giovanni Falcone hanno ribadito che il loro quartiere non è associato alla mafia. Durante un incontro del progetto “Palermo città della legalità”, hanno espresso questa convinzione più volte, sottolineando la distinzione tra il loro quartiere e le percezioni negative che spesso vengono diffuse. L’appuntamento si inserisce in un ciclo di incontri dedicati alla promozione della cultura della legalità tra i giovani.

Lo Zen non è sinonimo di mafia. Lo hanno ripetuto più volte gli studenti, di età compresa tra gli 11 e i 14 anni, durante il nuovo appuntamento del progetto “Palermo città della legalità” all’istituto Giovanni Falcone. Tra gli interventi quelli dell’assessore Brigida Alaimo, del presidente della.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Dieci studenti dello Zen allo Steri: l’incontro col rettore e il progetto per il quartiereSono arrivati a bordo di un pulmino giallo dell’Amat, portando con sé entusiasmo e tanta curiosità. No alla Mafia, ’Libera’ dagli studenti: "A scuola nel segno della legalità"La Settimana della Legalità, promossa nei giorni prossimi al 21 marzo, Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dichiarazione Mariangela Di Gangi: Palermo Città della Legalità; Col progetto Palermo Città della Legalità le scuole diventano presìdi civici; Palermo città della legalità, lezioni di antimafia nelle scuole. Il progetto del Comune; Palermo Città della Legalità, Montinaro Giovani hanno bisogno di riferimenti. Palermo Città della Legalità, un mese nelle scuole per educare alla lotta alla mafiaÈ stato presentato, oggi, mercoledì 8 aprile, nella sala Pietro Scaglione di palazzo Palagonia alla Gancia, il progetto Palermo Città della Legalità, promosso dal Comune. L’iniziativa partirà il 1 ... blogsicilia.it Palermo Città della Legalità, Alaimo Trovare chiave di lettura con i giovaniPALERMO (ITALPRESS) - I maggiori problemi sono quelli legati alla diversità di linguaggio: mi sono resa conto che parlare a un pubblico giovanile è una ... italpress.com Torna a Palermo il festival ispirato al nume laico della città con un lungo weekend di visite dal 16 al 19 aprile. ' https://www.balarm.it/reYw facebook