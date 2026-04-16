Palermo città della legalità gli studenti dello Zen | Il nostro quartiere non è sinonimo di mafia

Da palermotoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel quartiere Zen di Palermo, gli studenti tra gli 11 e i 14 anni dell’istituto Giovanni Falcone hanno ribadito che il loro quartiere non è associato alla mafia. Durante un incontro del progetto “Palermo città della legalità”, hanno espresso questa convinzione più volte, sottolineando la distinzione tra il loro quartiere e le percezioni negative che spesso vengono diffuse. L’appuntamento si inserisce in un ciclo di incontri dedicati alla promozione della cultura della legalità tra i giovani.

Lo Zen non è sinonimo di mafia. Lo hanno ripetuto più volte gli studenti, di età compresa tra gli 11 e i 14 anni, durante il nuovo appuntamento del progetto “Palermo città della legalità” all’istituto Giovanni Falcone. Tra gli interventi quelli dell’assessore Brigida Alaimo, del presidente della.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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