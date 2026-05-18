Ventimiglia a Palermo | il premio alla legalità per gli studenti del Cavour
Gli studenti del liceo Cavour di Ventimiglia hanno ricevuto un premio alla legalità durante un evento tenutosi a Palermo. Durante l'iniziativa, hanno partecipato a un tour nel Bunkerino di Palermo, un luogo legato alle vicende giudiziarie della città. Hanno anche lavorato su un progetto che ha trasformato la storia di Falcone in un racconto creativo, approfondendo aspetti della lotta alla mafia e delle figure che hanno segnato la storia della regione.
? Domande chiave Come hanno trasformato la storia di Falcone in un racconto creativo?. Cosa hanno scoperto gli studenti visitando il Bunkerino di Palermo?. Chi ha ideato il progetto sulla Principessa Speranza e il tiranno Corruzione?. Perché questo viaggio tra memoria e realtà cambierà le scuole del Ponente?.? In Breve Viaggio didattico dal 10 al 14 maggio 2026 tra Bunkerino e Museo No Mafia.. Docenti Roberta Masi, Marianna Garzo e Rosa Stancati guidano la delegazione scolastica.. Progetto premiato Intervista alla Signora della Legalità creato dagli alunni di Roverino.. Riconoscimento conferito dal Parlamento della Legalità Internazionale di Nicolò Mannino e Salvatore Sardisco. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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