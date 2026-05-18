Ventimiglia a Palermo | il premio alla legalità per gli studenti del Cavour

Gli studenti del liceo Cavour di Ventimiglia hanno ricevuto un premio alla legalità durante un evento tenutosi a Palermo. Durante l'iniziativa, hanno partecipato a un tour nel Bunkerino di Palermo, un luogo legato alle vicende giudiziarie della città. Hanno anche lavorato su un progetto che ha trasformato la storia di Falcone in un racconto creativo, approfondendo aspetti della lotta alla mafia e delle figure che hanno segnato la storia della regione.

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