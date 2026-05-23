Pagelle Giro d’Italia 2026 | Vingegaard con margine Pellizzari reagisce di testa Hindley non corre da compagno di squadra
Nella quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026, Jonas Vingegaard ha vinto con un margine evidente rispetto agli avversari. Pellizzari ha tentato una reazione di testa, ma non è riuscito a mantenere il ritmo. Hindley, invece, non ha corso come un compagno di squadra, rimanendo lontano dai migliori. Vingegaard ha concluso la tappa con un vantaggio consistente, confermandosi leader della corsa.
PAGELLE GIRO D’ITALIA 2026 . Quattordicesima tappa, sabato 23 maggio Jonas Vingegaard, 10: semplicemente superiore alla concorrenza. Due scalini sopra gli altri. Attacca a 5 km dall’arrivo e fa immediatamente il vuoto, incrementando in modo inesorabile. Dà la sensazione di non spremersi neppure al 100%, mantenendo del margine. Insomma: la Tripla Corona adesso è veramente ad un passo. Felix Gall, 7,5: l’austriaco si conferma il n.2 in salita nell’attuale Giro d’Italia. Non ha il passo per stare con Vingegaard, ma è leggermente avanti agli altri rivali. Almeno per ora. Jai Hindley, 7: l’australiano sta correndo contro Pellizzari. Diciamolo senza timore. 🔗 Leggi su Oasport.it
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