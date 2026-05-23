Pagelle Giro d’Italia 2026 | Vingegaard con margine Pellizzari reagisce di testa Hindley non corre da compagno di squadra

Notizia in breve

Nella quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026, Jonas Vingegaard ha vinto con un margine evidente rispetto agli avversari. Pellizzari ha tentato una reazione di testa, ma non è riuscito a mantenere il ritmo. Hindley, invece, non ha corso come un compagno di squadra, rimanendo lontano dai migliori. Vingegaard ha concluso la tappa con un vantaggio consistente, confermandosi leader della corsa.