Pagelle Giro d’Italia 2026 | Vingegaard con margine Pellizzari reagisce di testa Hindley non corre da compagno di squadra

Da oasport.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026, Jonas Vingegaard ha vinto con un margine evidente rispetto agli avversari. Pellizzari ha tentato una reazione di testa, ma non è riuscito a mantenere il ritmo. Hindley, invece, non ha corso come un compagno di squadra, rimanendo lontano dai migliori. Vingegaard ha concluso la tappa con un vantaggio consistente, confermandosi leader della corsa.

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PAGELLE GIRO D’ITALIA 2026 . Quattordicesima tappa, sabato 23 maggio Jonas Vingegaard, 10: semplicemente superiore alla concorrenza. Due scalini sopra gli altri. Attacca a 5 km dall’arrivo e fa immediatamente il vuoto, incrementando in modo inesorabile. Dà la sensazione di non spremersi neppure al 100%, mantenendo del margine. Insomma: la Tripla Corona adesso è veramente ad un passo. Felix Gall, 7,5: l’austriaco si conferma il n.2 in salita nell’attuale Giro d’Italia. Non ha il passo per stare con Vingegaard, ma è leggermente avanti agli altri rivali. Almeno per ora. Jai Hindley, 7: l’australiano sta correndo contro Pellizzari. Diciamolo senza timore. 🔗 Leggi su Oasport.it

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