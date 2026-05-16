Giro d’Italia 2026 Eulálio resta in rosa | Hindley guadagna su Pellizzari Vingegaard controlla
L’ottava tappa del Giro d’Italia 2026, con arrivo a Fermo, si è conclusa senza modifiche significative nella classifica generale. Tuttavia, sono emersi alcuni dettagli rilevanti tra i principali protagonisti della corsa. Eulálio ha mantenuto la maglia rosa, mentre Hindley ha guadagnato posizioni rispetto a Pellizzari. Vingegaard ha controllato la situazione, senza subire grandi scossoni. La tappa ha confermato alcune dinamiche tra i leader, senza grandi rivoluzioni in classifica.
L’ottava tappa del Giro d’Italia 2026, con arrivo a Fermo, non ha stravolto la classifica generale, ma ha lasciato segnali interessanti tra gli uomini di vertice. I muri marchigiani, dal Muro del Ferro a quello di Capodanno, fino al durissimo tratto di via Reputolo, non hanno accesso grandi battaglie tra i big, probabilmente ancora appesantiti dalle fatiche del Blockhaus. La corsa si è animata soprattutto nell’ultimo chilometro, quando la maglia rosa Alfondo Eulalio ha provato una sortita, subito controllata dai rivali. Nel finale è stato Jai Hindley a muoversi con decisione, riuscendo a creare un piccolo buco di due secondi su Giulio Pellizzari, suo compagno alla Red Bull-BORA-hansgrohe. 🔗 Leggi su Sportface.it
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