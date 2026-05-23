Nell'ultima giornata di Serie A, la Lazio ha battuto il Pisa 2-1 allo stadio Olimpico. La partita si è conclusa con un gol di Pedro, che ha salutato con una prodezza. Sono stati assegnati i voti ai giocatori, evidenziando i migliori e i peggiori in campo. La gara ha visto la Lazio ottenere la vittoria e il calciatore Pedro lasciare il club.

Voti, top e flop della sfida tra i biancocelesti di Sarri e i nerazzurri, valevole per l’ultimo turno di Serie A e disputata allo stadio Olimpico di Roma Il mondo biancoceleste saluta con orgoglio uno dei calciatori più forti, prestigiosi e talentuosi che ha vestito la maglia della Lazio. Dopo cinque stagioni intense, con 209 presenze, 39 gol e 19 assist, Pedro lascia l’Italia e la squadra capitolina. E lo fa, seppur in uno scenario desolante, con poco più di 6000 spettatori, con una prodezza eccezionale: la quinta in questo campionato. Un tiro a girare che si spegne alle spalle di Semper e che è stato festeggiato da tutto il gruppo biancoceleste. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO Lazio-Pisa 2-1: Pedro saluta con una prodezza

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