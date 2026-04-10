PAGELLE E TABELLINO Roma-Pisa 3-0 | Malen show Gasperini rivede la Champions

Da calciomercato.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sfida dello Stadio Olimpico, valida per la 32ª giornata di Serie A, la Roma ha battuto il Pisa con un risultato di 3-0. La partita ha visto un’ottima prestazione di Malen, che ha segnato uno dei gol, e una vittoria importante per i giallorossi. L’allenatore Gasperini ha visto i suoi giocatori tornare a vincere in campionato, avvicinandosi alla qualificazione in Champions League. La partita si è conclusa con la Roma in vantaggio e il Pisa in difficoltà.

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Olimpico, valevole per la 32° giornata del campionato di Serie A, che si è chiusa con il successo dei giallorossi La Roma si impone allo stadio Olimpico, nella sfida valevole per l’anticipo della trentaduesima giornata di campionato. Una vittoria scacciacrisi per i giallorossi, che dopo il pesante ko subito a Milano per opera dell’Inter, tornano al successo, sconfiggendo il Pisa e rilanciando le proprie ambizioni europee. Gli uomini di Gasperini raggiungono quota 57 punti, raggiungono momentaneamente la Juventus e si portano a meno uno dal Como, allungando anche il vantaggio sull’Atalanta (alla vigilia dello scontro diretto). 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO Roma-Pisa 3-0: Malen show, Gasperini rivede la Champions

Malen fa una tripletta e la Roma travolge il Pisa. Il 3-0 rimette Gasperini in corsa per la ChampionsMalen segna tre gol, sale a quota 10 nella classifica dei marcatori, e rilancia la Roma nella corsa per il quarto posto.

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