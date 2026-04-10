PAGELLE E TABELLINO Roma-Pisa 3-0 | Malen show Gasperini rivede la Champions

Nella sfida dello Stadio Olimpico, valida per la 32ª giornata di Serie A, la Roma ha battuto il Pisa con un risultato di 3-0. La partita ha visto un’ottima prestazione di Malen, che ha segnato uno dei gol, e una vittoria importante per i giallorossi. L’allenatore Gasperini ha visto i suoi giocatori tornare a vincere in campionato, avvicinandosi alla qualificazione in Champions League. La partita si è conclusa con la Roma in vantaggio e il Pisa in difficoltà.

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Olimpico, valevole per la 32° giornata del campionato di Serie A, che si è chiusa con il successo dei giallorossi La Roma si impone allo stadio Olimpico, nella sfida valevole per l’anticipo della trentaduesima giornata di campionato. Una vittoria scacciacrisi per i giallorossi, che dopo il pesante ko subito a Milano per opera dell’Inter, tornano al successo, sconfiggendo il Pisa e rilanciando le proprie ambizioni europee. Gli uomini di Gasperini raggiungono quota 57 punti, raggiungono momentaneamente la Juventus e si portano a meno uno dal Como, allungando anche il vantaggio sull’Atalanta (alla vigilia dello scontro diretto). 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO Roma-Pisa 3-0: Malen show, Gasperini rivede la Champions Malen fa una tripletta e la Roma travolge il Pisa. Il 3-0 rimette Gasperini in corsa per la ChampionsMalen segna tre gol, sale a quota 10 nella classifica dei marcatori, e rilancia la Roma nella corsa per il quarto posto. PAGELLE E TABELLINO Napoli-Roma 2-2: Allison Santos risponde a MalenVoti, top e flop della sfida del Maradona valevole per la 25esima giornata di campionato: l’olandese segna una doppietta. Argomenti più discussi: Inter-Roma 5-2, pagelle e tabellino: la 'ThuLa' è tornata, Calhanoglu è devastante, serata da incubo per Cristante; Inter-Roma 5-2: pokerissimo interista, Gasperini affonda a San Siro; Pagelle AS ROMA | INTER-ROMA Le pagelle (di Marco Terrenato); Roma - Pisa in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE - Roma-Pisa 3-0: fuori Malen e Celik, entrano Vaz e AngeliñoI giallorossi scendono in campo alle 20.45 contro i toscani. C'è Ghilardi in difesa al posto di Mancini, sulla sinistra presente Rensch ... ilromanista.eu ROMA-PISA, È MALEN SHOW Vittoria importante per la Roma di Gasperini che vola a quota 57 punti grazie alla tripletta di Malen La prima rete arriva al 4': clamoroso errore di Caracciolo, Malen si accentra sul destro e batte Semper per il vantaggio imme x.com Claudio Ranieri nel prepartita di Roma-Pisa "Mercato condiviso con Gasperini, troppo facile parlare solo di Wesley e Malen. Pronto a farmi da parte se non sarò interpellato..." https://tinyurl.com/3udrjan8 - facebook.com facebook