Pagelle Bologna Inter | Dimarco fa capire perché è l’MVP Diouf spacca Topalovic ingresso da grande

Notizia in breve

Nell'ultima giornata di Serie A, il Bologna e l'Inter si sono affrontate al Dall’Ara. Dimarco si è distinto come miglior giocatore, dimostrando perché è considerato l’MVP. Diouf ha realizzato un gol importante, mentre Topalovic ha avuto un ingresso decisivo. La partita ha visto protagonisti diversi giocatori, con valutazioni che riflettono le prestazioni individuali durante la sfida. La gara si è conclusa con risultati che hanno influenzato la classifica finale della stagione 202526.