Pagelle Bologna Inter | Dimarco fa capire perché è l’MVP Diouf spacca Topalovic ingresso da grande
Nell'ultima giornata di Serie A, il Bologna e l'Inter si sono affrontate al Dall’Ara. Dimarco si è distinto come miglior giocatore, dimostrando perché è considerato l’MVP. Diouf ha realizzato un gol importante, mentre Topalovic ha avuto un ingresso decisivo. La partita ha visto protagonisti diversi giocatori, con valutazioni che riflettono le prestazioni individuali durante la sfida. La gara si è conclusa con risultati che hanno influenzato la classifica finale della stagione 202526.
di Giuseppe Colicchia Pagelle Bologna Inter: i nostri voti ai protagonisti in campo al Dall’Ara, sfida valevole per la 38^ e ultima giornata di Serie A 202526. Finisce qui Bologna Inter, risultato finale di 3 a 3 nel match valevole per la 38^ e ultima giornata del campionato di Serie A 202526: queste le nostre pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo al Dall’Ara. TOP a fine primo tempo: Dimarco. FLOP a fine primo tempo: Lautaro. TOP a fine partita: Dimarco. FLOP a fine partita: Lautaro. 3-5-2: Josep Martinez; Bisseck, de Vrij (Topalovic), Carlos Augusto; Diouf, Barella (Mkhitaryan), Sucic (Cocchi), Zielinski, Dimarco (Luis Henrique); Lautaro (Bonny), Pio Esposito. 🔗 Leggi su Internews24.com
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