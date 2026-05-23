Bologna e Inter chiudono il campionato con un 3-3 spettacolare | Dimarco fa l'ultima perla stagionale

Notizia in breve

Bologna e Inter hanno concluso il campionato con un pareggio 3-3. L'Inter è passata in vantaggio con un gol di Dimarco, seguito da Bernardeschi e Pobega per i padroni di casa. Pio Esposito e Diouf hanno segnato le reti che hanno portato il risultato in parità. La partita si è conclusa senza ulteriori variazioni sul risultato.