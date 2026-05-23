Bologna e Inter chiudono il campionato con un 3-3 spettacolare | Dimarco fa l'ultima perla stagionale
Bologna e Inter hanno concluso il campionato con un pareggio 3-3. L'Inter è passata in vantaggio con un gol di Dimarco, seguito da Bernardeschi e Pobega per i padroni di casa. Pio Esposito e Diouf hanno segnato le reti che hanno portato il risultato in parità. La partita si è conclusa senza ulteriori variazioni sul risultato.
Si chiude con uno spettacolare 3-3 il campionato di Bologna e Inter. Vantaggio nerazzurro con Dimarco, poi segnano Bernardeschi e Pobega prima delle reti di Pio Esposito e Diouf. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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