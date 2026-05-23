Bologna e Inter chiudono il campionato con un 3-3 spettacolare | Dimarco fa l'ultima perla stagionale

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Bologna e Inter hanno concluso il campionato con un pareggio 3-3. L'Inter è passata in vantaggio con un gol di Dimarco, seguito da Bernardeschi e Pobega per i padroni di casa. Pio Esposito e Diouf hanno segnato le reti che hanno portato il risultato in parità. La partita si è conclusa senza ulteriori variazioni sul risultato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si chiude con uno spettacolare 3-3 il campionato di Bologna e Inter. Vantaggio nerazzurro con Dimarco, poi segnano Bernardeschi e Pobega prima delle reti di Pio Esposito e Diouf. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LIVE Bologna – Inter: Cronaca in Diretta! Emozioni Minuto per Minuto

Video LIVE Bologna – Inter: Cronaca in Diretta! Emozioni Minuto per Minuto

Sullo stesso argomento

Infortunio Cambiaghi, c’è lesione: in dubbio per l’ultima di campionato contro l’Inter! Il comunicato del BolognaMilan, summit Furlani Allegri a Milanello: mercato e Champions al centro del tavolo.

Maglia del Bologna 2026/2027: l’esordio contro l’Inter per l’ultima di campionatoBologna, 21 maggio 2026 – Farà il suo debutto sabato contro l’Inter, sfoggiata sotto alla Maratona contro i campioni d’Italia, la nuova maglia del...

bologna e inter chiudonoBologna e Inter chiudono il campionato con un 3-3 spettacolare: Dimarco fa l’ultima perla stagionaleBologna e Inter chiudono il loro campionato con uno spettacolare 3-3. Nerazzurri avanti 0-1 con l'ennesima per la di Dimarco capace di mettere in rete una punizione perfetta. Poi gli emiliani vanno ... fanpage.it

bologna e inter chiudonoBologna e Inter chiudono la stagione con un pari scoppiettanteRimonta e controrimonta al Dall'Ara: i nerazzurri evitano nel finale la sconfitta, pareggiando con la rete di Andy Diouf. sportal.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web